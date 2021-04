¿Qué es la terapia HIFU y cómo le cambia la vida a los pacientes de párkinson y temblor esencial?

Tras la proposición del Gobierno de retrasar la inoculación de la segunda dosis de la vacuna para acelerar el proceso de inmunización, como ha hecho Reino Unido, nuestros médicos Alberto García Salido, Alfonso Fernández y Jesús de la Fuente hablan en Más de uno de la vacuna contra la Covid y la combinación de diferentes dosis.

Alberto García-Salido asegura que en el Reino Unido fueron atrevidos a la hora de plantearse esa estrategia porque cualquier vacuna de dos dosis ya había inmunidad en quien la había recibido y recuerda que, siempre combinada con restricciones, han apagado la transmisión comunitaria. Por su parte, Alfonso Fernández, considera que en Reino Unido han decidido hacer "no lo óptimo, sino lo más viable" y, frente a la posibilidad de combinar vacunas, explica que habrá que esperar a que salgan los resultados de los ensayos para saber no existen riesgos. Jesús de la Fuente señala que otras vacunas sí que se combinan, como la del HPV y cree que no habrá ningún problema de seguridad porque son vacunas inactivas que no inoculan el virus. "El problema es saber si se va a generar el mismo nivel de anticuerpos que se generaría aplicando la misma dosis de la misma vacuna", explica.

Emilio, el primer paciente de la técnica HIFU en un hospital público español

HIFU son las siglas en inglés de 'Ultrasonido Focal de Alta Intensidad', y es una terapia para el tratamiento del temblor esencial y del párkinson. Esta terapia existe desde hace ya cinco años, pero el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela se ha convertido en el primer hospital público de España en tratar a los pacientes con esta técnica.

En concreto, la técnica HIFU consiste en concentrar haces de ultrasonidos de alta energía para producir una lesión térmica de menos de tres milímetros en el punto del cerebro que interesa. Este complejo avance científico ha servido para cambiarle la vida a Emilio Beceiro, el primer paciente que la ha recibido en un hospital público español y con el que hemos hablado en Más de uno.

A sus 69 años, Emilio padece desde hace 9 un 'temblor esencial refractario', un temblor que se manifiesta sobre todo en las manos y en cuyo caso es hereditario, puesto que su madre y su abuela también padecían temblores. Emilio cuenta que, desde que le operaron, su vida ha dado un gran cambio: "Ahora puedo sostener el móvil con el que os hablo con las manos, pero antes no podía ni mantener un vaso de agua en las manos". Por el momento, sólo le han operado de la mano derecha, pero más adelante le realizarán una intervención para recuperar la movilidad en la mano izquierda también.

Emilio llevaba mucho tiempo intentando que le aplicasen la técnica HIFU y, finalmente, se convirtió en la primera persona que operaron en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Durante la operación, en la que le introducían dentro de una máquina, según explica Emilio, tenía que realizar algunos dibujos para practicar la movilidad de su mano.

Doctorsito Pantallas

Además, una semana más, nuestro youtuber, el Doctorsito Pantallas, se ha propuesto analizar el trabajo y sobre todo cuál es la responsabilidad de los residentes en la estresante vida del hospital fijándose en una de sus series médicas de cabecera, “Anatomía de Grey”.