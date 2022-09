CON JORGE ABAD

La monosilábica entrevista del ministro Escrivá con Alsina

Jorge Abad se encarga de corregir a Alsina para demostrar que su entrevista a José Luis Escrivá no fue nada buena, a pesar de la repercusión que ha tenido. Durante más de media hora, Alsina no logró que el ministro de la Seguridad Social dijese algo más que monosílabos: "sí", "no", "no sé", "qué quiere que le diga"...