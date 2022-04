Javier Ruiz Taboada: "Llámenme raro, pero últimamente desconfiar es la única manera de acertar"

Yo no sé ustedes pero, aparte de la goma de la mascarilla y el extremo de las patillas de las gafas, yo tengo la mosca detrás de la oreja. ¿Qué está pasando en China? En China y en medio mundo por el mismo y por distintos motivos, pero en especial en la tierra de Xi Jinping. ¿Qué sucede otra vez allí a vueltas con el Coronavirus? ¿Qué nos ocultan? Recuerdo que la última vez que vivimos algo parecido a lo que están padeciendo sus ciudadanos en estos momentos, China estaba muy lejos y no sé si recuerdan la que se montó (por desgracia algunos lo recuerdan mejor que otros). En este planeta hace tiempo que todo está demasiado cerca, así que mi mosca me ha dicho al oído que ¡poca broma!

Me da que estamos demasiado convencidos de que esa puerta se cerró hace unos meses y me da miedo que solo esté entornada y que el día menos pensado todo vuelva a empezar de nuevo. Nunca diga nunca de esta guisa no beberé.

Los chinos son muy suyos pero también son muy nuestros y nosotros muy chinos llegado el caso. Yo no pondría la mano en el fuego, cuando del Covid se trata, de que la post normalidad no pueda sufrir un descalabro. Llámenme raro, pero últimamente desconfiar es la única manera de acertar.

¿Están el gobierno chino haciéndose el sueco? ¿los suecos saben algo que no sepan los chinos, aparte de hablar en sueco? ¿Alguien sabe o está interesado saber la verdad? ¿Acabaremos haciendo borrón de una cuenta nueva?

¿Estamos hartos de pandemia, de guerras y de sustos? mucho, pero más vale hartos que muertos.

¡Ojo! que con esto no estoy queriendo decir nada.