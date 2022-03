Javier Ruiz Taboada: "No hay peor censura que la que el miedo impulsa"

No se puede pensar que Tezanos le filtrara datos del CIS a Pablo Iglesias, aunque comiera con él en el propio CIS un día antes de que se publicara el estudio. De que comieran en su propia cocina y no en un restaurante, que eso siempre despierta sospechas, además, al parecer, según el propio desinteresado, no hablaron “casi” de encuestas, y eso que se sabe que al “casi” le falta el todo.

Tampoco hay que decir que Putin es un criminal de guerra porque se enfada y puede dar la orden de bombardear un hospital materno infantil o un teatro lleno de civiles refugiados. No hay datos que permitan asegurar que esté arrasando un país. Es mejor negar la mayor y hacerse el cínico por no importunar y no liarla más parda de lo que ya está.

La mentira está permitida si sirve para evitar males mayores. Si te saca de un apuro, si tapa una verdad incómoda y por no echar más bombas al suelo.

Lo peor es que lo que se consigue con esta estrategia es que el acusado viva engañado por su propio interés y el acusador engañando por el mismo motivo: al resto y a sí mismo.

Que la verdad no nos impida sobrevivir amparada por una buena mentira. Mentiras piadosas les dicen en algunos contextos, verdades peligrosas, en otros. Piedad por nada, peligro por todos.

No hay peor censura que la que el miedo impulsa, no hay peor verdad que la que miente.

Todo sea por tener la siesta en paz.