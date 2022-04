Javier Ruiz Taboada: "Convendría que estuviéramos siempre a la altura del bien y no consentir el mal"

Nunca he sabido qué es peor: si no saber que estás haciendo algo mal o saberlo y no hacer nada para evitarlo o corregirlo. Porque si no lo sabes es para hacérselo mirar y tiene delito, pero si lo sabes tiene delito y es para hacérselo mirar.

Siempre con matices, ambos supuestos pueden convertir al “desinteresado”: en bobo en el caso del primer o en mala persona si se trata de lo segundo.

Sobre esto también hay variaciones como en las sinfonías: que el sujeto, o su jeta, no crea que esté haciendo nada mal o que se la sople todo sin maldad alguna (egoísmo compulsivo también lo llaman).

Supongo que al final, estas acciones e inacciones alguna vez se desperezan en nuestra memoria y, al tomar consciencia de cómo fuimos, nos hace darnos de cabezazos contra las paredes.

Hay una categoría especial dentro de la mala gente, que son los que se creen estar por encima del bien y del mal, estos son los más peligrosos, los auténticos estafadores, porque ni tienen conciencia, ni memoria ni cabeza que estrellar contra ninguna parte.

En mi opinión tan malo es no saber por inocencia, como no querer saber por maledicencia.

Malos tiempos corren cuando si hay que demostrar lo evidente, que decía Azuara. Y malos también si lo evidente es la demostración de que vivimos malos tiempos.

Convendría que estuviéramos siempre a la altura del bien y no consentir el mal. A veces basta solo con eso: con sentir, dicho sea por separado.