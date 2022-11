El reto matemático sobre los campos de fútbol

LEER MÁS El reto matemático sobre palabras escondidas

Santi García Cremades nos plantea el reto matemático de la semana. Hoy, en honor al Mundial de Qatar. En geometría, hay un teorema, que nos dice: hay una figura geométrica que puede cubrir cualquier campo de fútbol.

Pregunta

¿Qué figura geométrica se usó por primera vez en las redes de porterías de Rusia 2018, ya no están en los balones de fútbol, y es el mejor polígono que cubre un campo de fútbol?

Solución

Hexágono, es el teorema del panal. El hexágono minimiza el perímetro que se usa para cubrir un plano, como puede ser un campo de fútbol.

El primer registro de la conjetura se remonta al 36 a. C., de Marco Terencio Varrón, pero a menudo se atribuye a Pappus de Alejandría (c. 290 -. C 350). El teorema fue demostrado en 1999 por el matemático Thomas Callister Hales.