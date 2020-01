Arturito se ofrece como quinto vicepresidente de asuntos míseros

LA VOZ DEL OYENTE, CON ARTURITO

Vuelve nuestro querido Arturito y está más triste que nunca y ya no solo porque Josemi no quiere adoptarlo sino porque nos cuenta que lleva días esperando una llamada importante y no la recibe. Y es que resulta que Arturito está pegado a su teléfono esperando que Pedro Sánchez lo llame para ofrecerle una vicepresidencia, cosa que no ha pasado y, como le dice Alsina, es imposible que pase.