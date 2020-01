Arturito: "Más de uno hoy ha estado to' flama"

Arturito sigue combatiendo por desprenderse de su faceta de niño mísero y redicho. Y qué mejor que empezar por renovar su forma de hablar. Para conseguirlo, ha hablado con los guionistas de Más de uno. "Los guionistas son todos muy majos y de barrio", asegura Arturito.

"Zúmer me ha enseñado que cuando me guste algo mucho, tengo que decir: esto es flama. Así que como hoy ha hecho usted un excelente programa, Don Carlangas, tengo que decirle que Más de uno hoy ha estado to' flama, illo", asevera el niño mísero.

Jorge Abad ha enseñado otra expresión a Arturito para expresar perplejidad: "Me he quedado to' moñeco", dice Arurito. E incluso asegura que le han prometido que van a enseñarle a fumar... de hecho, admite haberle dado ya una calada a un cigarrillo con Diego Fortea. Por otro lado, Borja Fernández asegura que le va a enseñar un vídeo en su móvil sobre las cosas importantes de la vida.

Alsina, para tratar de controlar a un desbocado Arturito, ha ordenado al niño mísero que se meta debajo de la mesa del estudio y que no salga de ahí hasta que llegue José Ramón de la Morena. Para finalizar, Arturito nos enseña unos sospechosos mensajes de oyentes defendiéndole.

