¿Qué sabemos del cerebro?

¿Sabemos de verdad si nuestro cerebro es independiente? Edu Galán nos trae a Más de uno un tema de una complejidad total: El cerebro. Para ello hablamos con dos expertos que han dedicado su vida profesional a estudiarlo bien desde criterios biológicos o psicológicos.

Ignacio Morgado, psicobiólogo que estudia el comportamiento humano a través de criterios biológicos, ha escrito 'Materia gris' (Editorial Ariel) y en esta publicación cuenta la historia del conocimiento del cerebro. Ahora nos parece a todos que el cerebro es el órgano rector del organismo pero no siempre ha sido así, durante mucho tiempo se pensaba que era el corazón.

"Sabemos que pensamos con el cerebro porque nos lo han dicho"

Morgado nos explica que se tardó mucho en saber que el cerebro es el órgano de la mente y que en la actualidad "sabemos que pensamos con el cerebro porque nos lo han dicho" y explica que el mundo no lo percibimos tal como es sino de una manera diferente.

Por ejemplo, explica, "la luz no existe fuera de nosotros, fuera de nosotros hay energía electromagnética, nuestros ojos captan esa energía, la envían al cerebro transformada en potenciales eléctricos y es el cerebro el que construye ese cambio de la energía electromagnética en luz".

Las circunstancias condicionan las ilusiones de una persona y no su cerebro

Marino Pérez, psicólogo, que estudia los procesos del pensamiento, emociones, comportamientos, con criterios contextuales, nos habla en Más de uno de su libro 'Mito del cerebro creador: cuerpo, conducta y cultura', donde se aborda la relación del cerebro con la psicología.

Defiende Pérez que al cerebro se le suelen atribuir funciones psicológicas que no dependen de él. El cerebro es un órgano mediador entre los individuos y las cosas que ellos hacen, no genera los comportamientos, forma parte del cuerpo y el cuerpo está en el mundo y el mundo ya está organizado y eso condiciona que tenga el individuo las ilusiones que tiene.

No está de acuerdo Marino Pérez en la vinculación de la depresión con la serotonina del cerebro con la que se explica esta enfermedad en la actualidad y explica que "es una experiencia humana común, es una respuesta a las circunstancias de nuestra vida y es prueba de que no está causado por el cerebro". Asociarla con la serotonina, dice, es una explicación muy socorrida que nos resulta satisfactoria pero para él no es correcta.