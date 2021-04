'Bicicletas solidarias', la iniciativa que recoge, repara y envía bicis a quienes más las necesitan

Edu Galán habla en Más de uno sobre las bicicletas que utilizábamos cuando éramos pequeños, de cómo aprendimos a montar en ellas y de los recuerdos asociados a estos objetos. Para Edu, "la bicicleta es una forma de conectarnos e incluso de ver la vida". Además, gracias a la bici hemos evolucionado como sociedad, puesto que era uno de los medios de transporte más utilizados antes del uso masivo del coche.

Miguel Ángel Gómez: tercera generación vendiendo y reparando bicicletas

Hablamos con Miguel Ángel Gómez, gerente y tercera generación de propietarios de Bicicletas Gómez, quien nos asegura que ha habido un boom en la compra de bicicletas tras el confinamiento y por el que, en ocasiones, han tenido problemas de abastecimiento. Miguel Ángel explica que la mayoría de los pedidos son bicicletas nuevas de un precio asequible y con calidad aceptable, pero también ofrecen un servicio de reparación.

Además, ha aumentado la demanda de bicicletas de una mayor calidad y añade: "hay gente que viene muy preparada, sabe mucho y pide cosas técnicas muy específicas". En las bicicletas de gama alta también se crean sillines a medida para los cuales se miden los isquiones, unos huesos situados en la pelvis.

Miguel Ángel asegura que "la edad no es un 'pero' para poder utilizar la bici, puesto que tienen un cliente de 70 años que sigue montando en bicicleta. Sin embargo, actualmente él no puede montar en bicicleta, "pero me conformo con estar todo el día entre ellas", dice.

José Luis Pereira: El Guardia Civil que repara bicicletas para personas necesitadas

José Luis Pereira es un Guardia Civil de Lalín que en su tiempo libre se dedica a recoger bicicletas usadas, repararlas y enviarlas a personas con necesidad tanto en África como a aquel que lo solicite en España.

Esta iniciativa surge a raíz del cansancio de acumular bicis de su hijo en casa. Para no tirarlas a la basura, decidieron poner un anuncio en la puerta de su vivienda que decía: "regalamos bicicletas", pero nadie mostró su interés. Sin embargo, un día se encontraron con una conocida que vendía rifas para mandar dinero a Guinea Bissau, África, y organizaron el envío de las bicicletas a ese país. La gente fue conociendo esta idea a través de grupos de WhatsApp y lo que empezó como una aportación puntual, se convirtió en todo un fenómeno que, según confiesa, se "les ha ido de las manos".

"En un día teníamos 25 bicicletas, en un mes conseguimos 100 y en dos años llevamos 500 bicis", explica José Luis sobre el proyecto en el que trabajan únicamente su mujer, su hijo y él. José Luis comenta que es "algo muy bonito", pero que necesitarían una furgoneta o camión para poder transportar todas las bicicletas que tienen porque, de momento, las recogen y reparten en su coche particular.

Personas de toda España ya se han hecho eco de esta iniciativa de bicicletas solidarias. José Luis cuenta que hay una señora en Asturias de 83 años que "se ha puesto a juntar bicicletas en la parroquia de su barrio y tiene muchas que darnos". Aunque también se han dado casos donde se han producido situaciones cómicas debido a la confusión: "A un cuartel de la Guardia Civil en Murcia fue una señora a llevar una bicicleta", comenta riendo José Luis mientras hace hincapié en la necesidad de "compartir con el vecino".

Encarnación González: Aprende a montar en bici con 68 años

Encarnación González se jubiló hace 5 años y empezó a aprender a montar en bicicleta el año pasado, con 68 años. Tras el confinamiento, explica Encarni, decidió apuntarse a un curso para aprender a montar en bici, algo que de pequeña no pudo hacer porque no tenía bicicleta. "A lo largo de mi vida he tenido el sueño recurrente de que montaba en bici por mi calle de Madrid", cuenta Encarni sobre un sueño que, por fin, puede hacer realidad.