"Cuando empiezan las clases ya cuento los días que quedan para el verano"

En 'Más de uno' hemos querido desmitificar la supuestamente ansiada vuelta al cole hablando con los directamente afectados por el comienzo de las clases: los alumnos.

Julia y Diego odian volver a la rutina

Desde su casa, hablamos con Julia, de 14 años, y Diego, de 10, los hijos de Ángeles Caballero. Julia admite que no le gusta nada volver a la rutina, por lo que estos días previos a la vuelta a las clases lo pasa mal. Su hermano Diego tampoco tiene ninguna gana de volver al colegio y menos aún al comedor, donde la comida no destaca por estar muy buena. "La carne y la tortilla a veces parece que están como mojadas", cuenta Diego.

Sobre las clases extraescolares, Julia que hace ballet desde que tiene 3 años, este año va a empezar francés. Durante este curso siguen vigentes las mismas normas anti-Covid que el año pasado, por lo que los alumnos tendrán que llevar mascarilla en todo momento y en el patio no se les permite juntarse con los alumnos de otras clases, aunque Julia admite que, dependiendo de los profesores que están pendientes del recreo, algunos hacen la vista gorda.

"Desde que empieza el colegio cuento los días que quedan para el verano"

En Valladolid están Carlota, de 15 años, Guillermo, de 11, y Martina de 8 años. En Castilla y León comienza el curso escolar este viernes 10, pero su madre, Beatriz, dice no tener "ningún entusiasmo por llevarles al cole el viernes" porque implica muchas horas de cole, gran cantidad de deberes y exámenes, y alguna que otra excusa mañanera para evitar ir al colegio.

Carlota, que tampoco tiene ninguna gana de volver, confiesa que odia madrugar y que sus padres le tienen que despertar, como mínimo, unas 30 veces cada mañana. "Desde que empieza el colegio ya estoy contando los días que quedan para el verano", dice Carlota. A Guillermo sólo tiene "alguna gana" de volver al cole pero para ver a sus amigos; si le dejasen ir sin tener que entrar a clase, ni hacer deberes, le encantaría.

Para Martina, la más pequeña de la casa, lo más incómodo es "ahogarse con la mascarilla y mantener la distancia social". Desde que empezó la pandemia, no pueden utilizar los columpios durante el recreo y tienen que jugar al pilla-pilla o al escondite, algo que no se le da muy bien.

Víctor va al cole en un Citroen y tiene merienda-sorpresa

En Cantabria mañana empiezan las clases los niños de infantil, primaria y educación especial. Desde allí hablamos con Margarita y Víctor, tía y sobrino. El mejor recuerdo de Margarita es su primer día de colegio, que le llevó su abuela. Al entrar, la puerta de la clase se atascó y ella rezaba para que no se abriera. Sin embargo, la señorita Montse "era muy habilidosa y logró abrir la puerta", recuerda.

Víctor nos ha contado su rutina cuando va al cole, que se despierta a las ocho de la mañana: "Preparo los libros, me tomo el desayuno, me pongo la ropa, me cojo la mascarilla, la mochila y al cole". Al colegio va en coche, que es un Citroen, y le llevan sus padres. La merienda que come cada día es "sorpresa" porque se la prepara su madre todas las mañanas.

El recreo, su asignatura favorita

Desde Zaragoza hablamos con Lucía, Hugo y Valeria de 9 años y casi 10 años. A Lucía, prima de Hugo y Valeria a la que siempre le apetecía empezar el colegio, pero este año se le han quitado las ganas porque le van a cambiar de compañeros y de profes. Hugo y Valeria, mellizos, empiezan cuarto de primaria y este año no les cambian de clase, pero ya saben que el año que viene les toca.

A Hugo le gustan las mates y el recreo, a Valeria le gusta el recreo y plástica, por ese orden y a Lucía, la asignatura que más le gusta son las matemáticas.