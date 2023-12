"O como o pago la casa", la dura realidad de las personas que dependen de los bancos de alimentos

Hace un par de semanas el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo en el acto de entrega de los premios Espiga de Oro, que "la labor de los bancos de alimentos es uno de los mejores ejemplos de las cosas buenas de la vida".

De eso precisamente es de lo que hablamos en 'Más de uno', de los bancos de alimentos, de la mano de Cándido Casal Pérez, vicepresidente segundo del Banco de Alimentos de Madrid; Mónica Gómez-Sequeira, gerente de la ONG de + Más Ayuda y Solidaridad y Yolanda Campos, una mujer que recibe ayuda del Banco de Alimentos.

La Federación Española de Bancos de Alimentos asegura que la pobreza alimentaria "sigue cronificándose" en España y que actualmente hay más de 1,2 millones de personas que necesitan de su ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Una de estas personas es Yolanda, que durante la pandemia se quedó viuda y a cargo de sus cinco hijos.

"Como era autónomo la pensión que me ha quedado es de 1.000 euros", lamenta. "Una de dos o pago o como", reconoce. Por ello, explica que cuando se encontró en esta situación fue a Servicios Sociales que la derivaron a esta asociación. "Son mis hados madrinos", dice, "si no estuvieran ellos yo me vería muy mal, porque no sabría a dónde acudir", cuenta.

Yolanda Campos, Begoña Gómez de la Fuente, Mónica Gomez-Sequeira y Cándido Casal Pérez | Onda Cero

Cándido Casal Pérez reconoce que desde la pandemia del coronavirus y con el incremento del coste de los alimentos hay una disminución de las donaciones tanto monetarias como de alimentos, que tanto necesitan millones de familias para poder sobrevivir.

Por su parte, Mónica aclara que no reciben ayuda de ningún ente público, "todo es privado", dice a excepción del Banco de Alimentos, y de Mercadona, que les dona productos lunes, miércoles y viernes. "Hemos pedido ayuda de mil formas", señala.