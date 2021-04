Las preguntas de Amón: "¿Se puede vivir en una democracia plena y no ser libre a la vez?"

1.- ¿No debería tener más claro Ayuso el concepto de libertad después de haberlo convertido en su eslogan absoluto? Me refiero a los titubeos con que lo expuso ayer en la entrevista.

2.- ¿Se puede vivir en una democracia plena y no ser libre a la vez? Parece ser que sí.

3.- ¿Os queda claro que uno de los privilegios de la libertad en una ciudad y una comunidad tan grandes consiste en la facultad de no estar abocado a coincidir con el o la ex?

4.- Una duda inquietante. Ayuso sostenía que las elecciones las anticipaba para reunir más fuerza política y más poder. ¿Hemos de concluir que más poder tiene ella, más libres seremos los madrileños? Tengo mis dudas.

5.- Y no las tiene ella respecto a relacionarse con VOX. Decía ayer que todo el mundo le hace ascos. Y que ella no. ¿Pero no fue Casado, su jefe, quién rompió la foto de Colón en la famosa moción de censura?

6.- Deduje de la entrevista bastante confusión de ideas y no pocas amalgamas, ¿pero quedó claro que Ayuso habla en nombre del pueblo de Madrid como si fuera una prolongación de sí misma?

7.- ¿Y no es acaso el populismo exactamente la apropiación de la identificación entre el gobernante y los gobernados?