Las preguntas de Amón: "Puede decirse que el Clásico lo ganó el Atleti y lo perdió el tsunami democrátrico?"

1.- Hoy es el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE. Y se le podría reconocer a Junqueras su condición de eurodiputado. ¿Significa eso que no se le tenía que haber juzgado, que la condena no es válida y que puede quedar en libertad? Pues no. La sentencia es firme y la inmunidad no puede ser retroactiva.

2.- ¿Puede ser detenido Puigdemont si se le reconoce el acta de eurodiputado de carambola y regresa a España? La respuesta es... Sí. Basta que lo ordene un juez con arreglo a los delitos en que ha incurrido, la fuga entre ellos.

3.- ¿Puede ser juzgado? En realidad, habría que esperar que el Parlamento Europeo concediera el suplicatorio, aunque hay juristas que consideran que Puigdemont habría perdido la inmunidad desde el momento en que cometió flagrantes delitos, como huir de los tribunales españoles.

4.- ¿Cómo es posible que el ministro Ábalos asegure que ERC ha renunciado a la vía unilateral, cuando unas horas más tarde la portavoz de ERC niega que hayan renunciado a la vía unilateral? O se quita uno de la vía o va haber choque de trenes.

5.- Susana Díaz pide a PP y Cs que cedan diez diputados para evitar que el PSOE recurra a ERC. ¿Os imagináis a populares y naranjas haciendo de comadronas en el parto que convierte Pablo Iglesias en vicepresidente del Gobierno?

6.- ¿Puede decirse que el Clásico de la psicosis lo ganó el Atleti, muy bueno este empate, y lo perdió el tsunami democrátrico?

7.- ¿Qué os parece este competidor de tres cuatro años que le ha salido a Félix?