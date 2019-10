Las preguntas de Amón: "¿Ha pasado Ciudadanos del no es no con Pedro Sánchez al por qué no?"

1.- ¿Puede decirse que Ciudadanos ha pasado del no es no con Pedro Sánchez al por qué no? El pánico hace milagros, responde Sánchez, a él se lo van a decir.

2. ¿Puede ocurrir que Casado sea el ganador de las elecciones aunque las pierda? La subida rotunda del PP, así lo anuncian las encuestas, convierte a los populares en el partido que mayor impulso saca del 10N.

3.- Casado emprende la vía del marianismo y coloca de número 2 a Ana Pastor. ¿No os produce ternura la trayectoria gafe de Suárez Yllana? Estoy en Nueva York y sigo sin encontrar pruebas de que sea legal asesinar a los niños al nacer.

4.-¿Por qué razón dirías que es más característica Vista Alegre, por qué es el templo donde nacen los nuevos partidos -Podemos y Vox de extremo a extremo- o porque es donde regresan para descomponerse? Abascal, qué estadista, sostuvo ayer que el objetivo de la izquierda no es resucitar a Franco, sino acabar con Felipe VI.

5.- ¿Es verdad que Iván Redondo elude encontrarse con Sánchez en los pasillos de la Moncloa? El adelanto fue una genialidad, pero ahora parece una operación temeraria.

6.- ¿Se ha percatado Sánchez de que la pitonisa que anunció una victoria rotunda del socialismo en la península ibérica y en otoño de 2019 no se refería a España sino a Portugal?

7.- ¿Le saldrán estigmas en las manos a Junqueras si los jueces del Supremo lo declaran hoy, o quizá mañana, culpable de rebelión?