Edu García: "¿Dormirán algunos con almohadas de velcro y se les quedarán ahí las neuronas?

Un video de bienvenida del anfitrión Donald Trump teloneó el sorteo del Mundial de Clubes de la FIFA que nos entretendrá este verano. Bolas extraídas sin ortodoxia ni sentido, pero esto es América amigos. El último invento de Infantino acumula billetes por doquier: Madrid y Atleti recibirán 50 millones de FI y DAZN Internacional ha comprado la competición por la nada desdeñable cantidad de 1000 millones de euros (a razón de casi 16 millones por partido). Aquí se verá gratis!!

Suerte de la mala para los del Cholo al quedar encuadrados en el grupo más complicado, abrirán participación con el PSG de Luis Enrique. Suerte de la benévola para los de Ancelotti cuyo primer partido será ante el Salzburgo austríaco.

Además la semana nos depositó vía avales a 3 mosqueteros que pelearán florete en mano por la presidencia de la federación. Louzán es Porthos por favoritismo, pero los tribunales determinarán su futuro. Merchán es Aramis por juventud, y recogerá los votos del primero si le apartan del duelo. Y Gomar es Athos, más curtido y más solitario. Con opciones limitadas de llevarse la gloria y el palacio de Las Rozas. En días disiparemos dudas.

Y en horas se apagan los motores de la F1, el futuro de Sainz incierto, el de Alonso lejano pero con volante asegurado aunque lo noticioso es la gresca de 2 pilotos: Verstappen es campeón y también del macarrismo: "Russell, no te respeto, vete a la M…". El de Mercedes no se arredra, "lleva años intimidando. En Qatar me dijo que me iba a estrellar la cabeza contra la pared". Recordamos que esta gente se pone a más de 300 km por hora… a lo que casi llega el tenista griego Stefanos Tsitsipas con su coche. Aceleró a los 276 y lo subió jacarandoso a sus redes sociales. Compartir en vivir, pensaría. ¿Dormirán algunos de estos con almohadas de velcro y se les quedarán ahí las neuronas?