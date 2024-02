Edu García: "La sonrisa del viernes se la endoso a Ricky Rubio"

Ya está colocado el andamiaje de la inminente temporada de fórmula uno. Las escuderías han parido monoplazas relucientes, aerodinámicos y veloces que los osados pilotos tratan de domesticar en los test de Baréin. ¿Novedades? Nada y menos. Misma melodía que el pasado curso: Alonso en el coro de la segunda o tercera fila y Sainz afinando su Ferrari para que luego se lo quede otro. ¿Cuánto de ingeniería y cuánto de destreza para ser el mejor? Por ahora el porcentaje está descompensado en favor de los cerebritos.

Hablando de seseras, si te hablo de un futbolista, una judoca y un luchador no es que me arranque con un chiste, es que voy a describir cómo el deporte es un gremio favorecido por las nacionalizaciones exprés por carta de naturaleza. No seré yo quien se queje de la adquisición de talento en un mundo globalizado, pero sí afirmo que me gustaría vivir en un país donde para obtener un pasaporte las condiciones de igualdad prevalezcan, seas un experto en "ushiro-nage" o en mampostería.

El CSD es muy laxo, sus responsables son de firma "fácil" cuando llega la solicitud, esperemos que su pulcritud en los procedimientos se eleve a la hora de tutelar las elecciones en la federación de fútbol. Proceso, reglamento, asamblea, hay que poner 1000 ojos para que no te la cuele el sistema vigente. Por cierto, esta semana renovación de De la Fuente, pero ningún candidato nuevo. A ver si se anima la tómbola.

Cierro con la sonrisa del viernes que se la endoso a Ricky Rubio. Ya reinsertado en la Selección tras 300 días. Scariolo lo quiere para el Eurobasket 2025 y anoche ya contamos con sus primeros 11 puntos. El de Badalona, emocionado. Como los chavales del Proyecto Luca. Otra iniciativa maravillosa de su fundación. Estrella de la canasta con brillo que comparte. ¡Qué ilu su retorno!