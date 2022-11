Edu García: "Me quedo con el oficio estelar de Brasil al que le sale la samba por genética"

Ya hemos consumido 5 días de Mundial. 16 partidos y 41 goles de los que 7 son nuestros y con pedigrí y poso. Ayer hablabas de la autoestima nacional recordando lo que Banderas te dijo sobre los latigazos que nos damos. Pues es verdad, porque tras el fulgurante inicio… estamos buscando tutoriales que nos ayuden a bajar el priapismo futbolero.

Se jartó Luis Enrique en decir que el "halago debilita", una de esas frases de García tan musical como incierta. Nada te tumba si tienes un plan, si te lo trabajas, si lo compartes y si nunca dejas de mirar al suelo en busca de la altura correcta. Aunque ya no haya porque se la fumigó Aznar, estos chicos están haciendo una Mili. Con su instrucción, con su formación, con su compañerismo y hasta con sus permisos. Hoy, libre, obligatorio evadirse, perderse de vista y disfrutar de la family que, por lo visto, se puede…

Pero haciendo algo de balance tras estos primeros días, permíteme que, amén de nuestros quintos virtuosos, me quede con el oficio estelar de Brasil al que le sale la samba por genética… la inercia de la Inglaterra de Bellingham que está llamado a nominar la chequera más gorda de esta cita… y esa Francia descastada que acogió a Benzemá irredento para luego orillarle como Alain Delon a Romy Schneider pero sin rosas rojas de por medio…

Argentina en el diván (que lo tienen que forrar de nuevo por el desgaste), Japón a crecer de esa forma sigilosa que dominan y África a repeler su realidad: sus talentos en ligas ricas, suman. Pero en conjunto, su verdad económica y social les desnuda. Solo Marruecos rescató un empate. Porque hasta el gol de Donald Embolo a Camerún, donde nació hace 25 años, lo hizo vistiendo la camiseta roja suiza.

¡Qué crueles son algunos contrates!