Edu García: "Asumamos que ser solidario en este Mundial penaliza"

Solo disponemos de un choque disputado en un Mundial sin precinto pero las noticias nos abruman. De lo nuestro, nos sigue motivando el nivel de confesión del seleccionador ‘streamer’. Sabemos lo que comen (cuidado con las croquetas, no digo más)… y de lo que hablan. Compartidos detalles de entrenamientos aunque sean de puertas cerradas y las relaciones entre jugadores. Es más, Luis Enrique afirmó en una de sus sesiones que ha de tener cuidado con la alineación de Ferrán Torres para que su hija no le corte la cabeza. Son felices enamorados, por si algún oyente no lo sabe.

Gayá en casa por esguince leve (no contemplaron esperarlo), Balde redondeó la lista y el staff pendiente de las placas en la garganta de Morata como único contratiempo por hora. Pasado mañana nos vestiremos de corto en el estadio Al Thumama de Doha con la ilusión de todo un país detrás que sueña con ganas, como debe ser.

Los organizadores son muy seductores: sacaron de fecha la cita, cambiaron de ubicación el primer partido y convencieron a la FIFA de que eso de vender alcohol en los campos como que no. Pero donde no hay trasvase ni negociación es en materia de derechos. 9 equipos europeos han acordado tácitamente que sus capitanes porten brazaletes arcoíris. Derechos LGTBI otra vez defendidos por los artistas del balón. La amenaza es que serán amonestados. Asumamos que ser solidario en este Mundial penaliza.

Por cierto, los partidos duran 90 minutos mínimo. Ayer más de la mitad del público del Qatar-Ecuador desfiló antes de tiempo. Hay que saber ganar pero sobre todo, saber perder…