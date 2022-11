Edu García: "Luis Enrique, el seleccionador streamer"

Hoy ya el 'sí es sí'. Estamos en modo Qatarí. Esta tarde a las 19:00 hora española los pupilos de Luis Enrique corretearán en las instalaciones 5 estrellas de la Universidad de Doha, rodeados de comodidades y aislamiento que es lo que toca.

Ayer disputamos el único bolo de ensayo en Jordania. Ganamos en el campo, en la cuenta corriente y salimos ilesos, ni una leve torcedura (porque lo de Gayá fue previo y sigue sin haber un diagnóstico que lo mantenga o lo saque del plantel).

De lo que vimos en Amman, nombres que ilusionan como el de Ansu Fati con ese desequilibrio que se fuerza, el de Marco Asensio que nos recordó un poco a la versión más excelsa que tanta portada protagonizó… y, por su puesto, Nico Williams. Puro descaro, puro vértigo, pura velocidad que seguro en algún momento de la cita será necesario que aparezcan.

Y para que el que aún no lo sepa: seguidores de La Roja todos, Luis Enrique no ha cambiado de idea en las últimas horas y será un seleccionador “streamer”. Con esa alergia suya a los medios tradicionales de la que no se trata, ha sido de fácil convencer para ponerse microcasco de gamer y así mirar a los ojitos del aficionado.

En su video-presentación habló de experiencia directa y sin filtros. Naturalidad ante la grada. Mensaje sin aditivos. Y eso está bien… un seguidor de peso para la doctrina de Isa Rodríguez: espacio aséptico sin prensa contaminadora.

Imagino que los que compren el discursito no serán ingenuos. Si se diera una posible pelea o un conflicto o una tirantez en el seno del equipo por la tensión de la competición… ¿lo contaría el Seleccionador con su plató casero bien iluminado o lo taparía por propio interés?

Si a estas alturas hemos de explicar que un hecho sin contexto, sin dimensión y sin interpretación argumentada es un pollo crudo, mal vamos.