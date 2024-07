Edu García: "Final anticipada con todo el ruido alrededor"

¡Hoy nos toca! Sabremos si las expectativas se sustancian, si los pronósticos se cumplen y si la mayoría de los ingredientes de este centenario deporte nos sonríen. Final anticipada con todo el ruido alrededor. Incluidas esas bravuconadas que parecen indispensables antes de que la pelotita se mueva.

La Selección llega como quiere y eso ya es mucho. Nada condiciona al entrenador para idear, distribuir y ejecutar esos planes eficaces que nos han traído hasta aquí. Los 'bro' que descerrajan defensas a la par que petan bailes tiktokeros… los medios creativos que también se sacrifican en el robo y el repliegue y el equilibrio armónico de un equipo con poca experiencia global pero con una calidad orquestada que no ha tenido sombra en esta Eurocopa.

Tendremos a los alemanes en frente, todopoderosos, excelsos, aupados por el punto extra del anfitrión. Con Toni Kroos imaginando su retirada dorada, con Gundogan desplegando sus dotes de visión única y con su jovial pareja formada por Musiala y Wirtz que también ha tenido su rédito en lo que va de torneo.

Diario, soy de mojarme, hasta de calarme cuando toca. Creo que volveremos a ganar, aunque es verdad que nos costará lo nuestro. Evocaremos al Torres de 2008 y al Puyol de 2010. Sufriremos, nos emocionaremos y viviremos el momento. Y si nos acunetan, pensemos en que esta generación no es el final de nada, al revés, puede ser el principio de un gran ciclo.

Y sí, también tendremos ojos y oídos para el resto. Lo de Portugal y Francia no se queda corto, y eso que a los del Gallo les distraen mucho con el partido de urnas del domingo. Apuesto por ellos, y por los suizos zampándose a los Ingleses y por los tulipanes sofocando la pasión turca. ¡¡El espíritu Tezanos me posee!! Vaticino que luego no pasa nadaaaaa…