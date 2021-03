Tertulia: ¿Qué muestran las encuestas de las elecciones del 4M en Madrid?

Carmen Morodo, Anabel Díez, Arcadi Espada y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las últimas encuestas de cara a los comicios del 4M en Madrid. Carmen Morodo razona que la imagen de las encuestas se va a mantener durante toda la campaña y que la derecha parte con la ventaja de tener mucho más movilizado a su electorado que la izquierda. Además, explica que la gestión de la pandemia va a jugar un factor muy importante, pues muchos hosteleros van a optar por Ayuso, que les ha permitido mantener sus negocios abiertos. También considera que Ayuso puede ganar las elecciones por el espacio de la derecha, "aunque no sabemos cómo afecta esto a los demás gobiernos con Ciudadanos y si hipoteca una futura victoria de otros barones y de Pablo Casado en unas futuras elecciones".

Por su parte, Anabel Díez comenta que no podemos olvidar que el origen de la candidatura de Pablo Iglesias "no es arrasar, sino la pura supervivencia", mientras que Arcadi Espada asegura que la clave de la campaña estará en la capacidad de la actual presidenta madrileña de arrastrar el voto que va desde Ciudadanos hasta Vox. Rubén Amón, sin embargo, considera que la división de la izquierda ayuda a la candidatura de Ayuso porque así se desperdician votos y que puede ser que "la candidatura de Gabilondo sea más interesante de lo que parece, porque en ese pulso entre Iglesias y Ayuso se necesitan opciones de sosiego".

Además, debaten sobre la respuesta de Más Madrid a la confluencia con Podemos, a lo que Anabel Díez responde diciendo que no le ha extrañado nada después de que Pablo Iglesias presentara el asunto "pidiendo que los inscritos les votaran en unas primarias". Sin embargo, considera que, aunque Pablo Iglesias podría haberlas ganado por la afluencia de afiliados a Podemos, "la expectativa electoral la tiene Mónica García". Por su parte, Carmen Morodo considera que lo que ha hecho Errejón es muy comprensible.

También hablan sobre la sesión de control al Gobierno, sobre la que Morodo dice que "es un juego de frivolidades y de esloganes, donde pelean por ver quién es el más listo y por ver quién hace la frase más ingeniosa" y asegura que Pablo Iglesias vive muy bien en el conflicto. Arcadi Espada destaca la intervención de Rufián, en la que ha dirigido unos "alcohólicos insultos" a la democracia española. "Me parece realmente escandalosa la respuesta que ha dado el presidente del Gobierno", haciendo referencia a las apelaciones de Pedro Sánchez a la "perfectibilidad de cualquier democracia" o a los "razonamientos basados en una lista de The Economist. "No sabe defender la democracia", concluye.