Tertulia: ¿Es el abandono del Gobierno el primer paso de Pablo Iglesias hacia la retirada política?

Antonio Caño, Nacho Cardero, Paco Marhuenda y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la falta de ayudas a personas dependientes y el aumento de fallecidos en la lista de espera de estas ayudas. Antonio Caño explica que esta noticia recuerda cuáles son los verdaderos problemas de España, aunque nos empeñemos en discutir sobre los problemas de los políticos, que son totalmente diferentes a los de la ciudadanía. Por su parte, Nacho Cardero apunta a que la realidad es que la gente se está muriendo porque no ha podido ser atendida en un hospital, y Paco Marhuenda señala que esto es lo que pasa cuando a una norma no se la dota de recursos económicos y medios suficientes, que "queda vacía y con carencias".

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), para hablar sobre cómo la pandemia de coronavirus ha afectado a aquellas personas dependientes, que están esperando una plaza en una residencia o en un centro de día o están a la espera de recibir una ayuda que les preste la Administración Pública en sus domicilios.

Además, debaten sobre el movimiento de Pablo Iglesias de postularse como candidato a la Comunidad de Madrid de Unidas Podemos. Rubén Amón asegura que esta idea le encaja con la visión de una batalla del bien contra el mal y que le reconoce el valor de presentarse en una candidatura imposible y la temeridad porque "aún no es consciente de su desprestigio y descrédito político". Por su parte, Nacho Cardero opina que es un movimiento defensivo que intenta salvar a Unidas Podemos, barrer a Iñigo Errejón y que le sirve para huir de Pedro Sánchez. También considera que aupa a Yolanda Díaz, que es una candidata con mayor talento y talante y mucho más atractiva para el votante de Podemos. Antonio Caño, por su parte, indica que este movimiento puede acabar provocando unas elecciones generales y que abre un futuro difícil para el Gobierno pues "por primera vez, Iglesias le roba la iniciativa a Sánchez y, además, deja en mala posición la figura del equipo económico del Gobierno".

Sobre Yolanda Díaz, Nacho Cardero comenta que "de todos los movimientos que ha hecho Pablo Iglesias, situarla en el foco ha sido el más inteligente de todos", mientras que Antonio Caño considera que no le ha hecho un gran favor, pues le deja un partido completamente destruido y un marca hueca en la que no hay nada más que la pareja de Iglesias y Montero. Además, explica que, aunque Sánchez tiene buena relación con Yolanda, colocarla en la segunda vicepresidencia del Gobierno le deja un tremendo problema, que es la competencia entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Por su parte, Rubén Amón asegura que "los partidos que han dependido tanto de la hegemonía y narcisismo del líder luego no sobreviven a la ausencia del líder", al igual que ocurrió con Ciudadanos tras la marcha de Rivera.

Respecto a la crisis interna de Ciudadanos, Paco Marhuenda explica que se ha quedado sin espacio político por la polarización que ha supuesto la llegada de Pablo Iglesias y que esto va a motivar a que los votantes de la formación naranja busquen refugio con Monasterio e Isabel Díaz Ayuso. Antonio Caño apunta a que la moción de censura en Murcia, al igual que la candidatura de iglesias, es "un movimiento defensivo y desesperado que trataba de anticiparse al desastre electoral" y que su desaparición refleja la polarización de la política española. Por su parte, Rubén Amón señala que el partido de Arrimadas aún tiene mucha capacidad de maniobra en los gobiernos territoriales y que el gran problema puede ser la fuga de talento y que la proliferación de traidores dejen al partido definitivamente muerto.