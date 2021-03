Tertulia: ¿Perjudica la vacunación de las infantas Elena y Cristina al rey Felipe VI?

Anabel Díez, Nacho Cardero, Carmen Morodo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dhabi. Sobre el daño que le hace esto a la Corona, Nacho Cardero destaca que no sabe si la República llegará en algún momento, pero que "los que están haciendo más méritos para que llegue es la propia familia del Rey" y que hay que preguntarse si les importa algo lo que le pase a su hermano. Por su parte, Anabel Díez destaca que las infantas se sientes "completamente ajenas al devenir de la Monarquía" y Carmen Morodo explica que las infantas "deberían tener muy claro que cuando formas parte de la Familia Real no hay distinción entre lo público y lo privado" y que sus acciones no solo están haciendo daño a Felipe, sino también a la estabilidad democrática en un momento muy difícil.

Carlos Alsina entrevista a Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que muestra su extrañeza por que los datos de fallecimientos en residencias de mayores no se hayan conocido antes y comenta lo que ha supuesto la llegada de la vacuna a los centros. Además, declara que "la vacuna nos ha dado la vida" y denuncia la falta de comunicación con el Gobierno durante la pandemia.

Además, hablamos con Marisancho Menjón, historiadora y directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, sobre la primera alcaldesa democrática en España, María Domínguez, que fue fusilada en 1936. Nos cuenta que tuvo ideas muy avanzadas a su tiempo y que, al inicio de la Guerra Civil, fue perseguida, fusilada y enterrada en las tapias del cementerio junto con otros tres hombres, de donde se han extraído ahora sus restos.

También debaten sobre la posibilidad de mantener las restricciones durante Semana Santa. Nacho Cardero detalla que "no nos podemos permitir el lujo de volver otra vez a tropezar en la misma piedra en Semana Santa" y Carmen Morodo señala que "el coste sobre la actividad económica si caes en una cuarta oleada es mucho mayor que el beneficio que puedas obtener de relajar las restricciones a la movilidad".

Además, hablan sobre el encuentro entre José María Aznar y Pablo Casado. Anabel Díez recuerda que Casado pasó “un mal rato ayer” y que, lejos de darle ánimos, Aznar habló de lo bien que le fue a él con la reunificación de la derecha.