Tertulia: ¿Está dispuesto a ceder el independentismo catalán en el diálogo con el Gobierno de España?

José Antonio Vera, Ignacio Varela, Ferrán Casas y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la sesión de control al Gobierno y sobre la posibilidad de que el independentismo ceda en la negociación con el Gobierno de España.

Sobre la sesión de control al Gobierno y las críticas de Carmen Calvo al PP por asistir a la manifestación de Colón, Ignacio Varela comenta que parecía difícil superar el nivel de degradación del debate de Pablo Casado y Pedro Sánchez, pero dice que el choque entre Carmen Calvo y Cuca Gamarra lo ha empeorado. Por su parte, José Antonio Vera dice que la sesión de control, un teatro-circo, es divertido porque nunca es serio y añade que aportan poco a la gobernabilidad de España. “Calvo ha dicho cosas que no son las correctas, el desastre empezó con Zapatero”, explica. Además, Rubén Amón habla de la manifestación de Colón y señala que esta convocatoria es un regalo para Pedro Sánchez porque supone un error estratégico para la oposición. Además, se plantea hasta qué punto va a rentabilizar el PSOE esta manifestación y comenta que no es de extrañar que los barones del Partido Popular no se hayan adherido a la convocatoria.

Además, Carlos Alsina habla con el alcalde de Granada, Luis Salvador, que comenta la situación del gobierno local después de que los siete concejales del PP y otros dos de Ciudadanos abandonaran el gobierno local tras la negativa de dimitir y facilitar la alternancia en la alcaldía. Salvador insiste en pedir al Partido Popular que, durante estas semanas de reflexión, "recapacite y vuelva al pacto de gobierno que nunca tuvo que abandonar", y asegura que no dimitirá porque "sería aceptar un chantaje".

Respecto al choque entre Esquerra y Junts por el liderazgo del independentismo y la negociación entre el Gobierno de España y el secesionismo, Ferrán Casas asegura que la carta de Jordi Sánchez responde a la sensación de quedar fuera de los acuerdos entre Esquerra Republicana y el PSOE. Sin embargo, recuerda que la carta de Junqueras no habla de ninguna renuncia y no cierra la puerta a la unilateralidad, aunque expresa su prioridad por la vía del acuerdo por la autodeterminación. Rubén Amón señala que constituir una mesa entre iguales como si fueran equiparables es una anomalía y comenta que las soluciones posibles pasan por que el Gobierno central pueda condescender con todos los requisitos de los secesionistas. “Me impresiona todo lo que cede una parte y lo que no cede la otra”, explica. Ignacio Varela dice que no hay una negociación entre España y Cataluña y dice que falta, como mínimo, la mitad de cada uno. “Lo que hay es una sociedad de auxilios mutuos entre el PSOE y Esquerra, que dura dos años, y que consiste en no incendiar Cataluña a cambio de ayuda política”, comenta, y añade que hay un combate feroz en el independentismo. José Antonio Vera dice que la inmensa mayoría de las personas en España están de acuerdo en que haya diálogo y consenso, pero que estos acuerdos, que se presentan como si fueran de todos, realmente solo son de una de las partes. “Los acuerdos se consiguen cuando todas las partes están dispuestas a ceder. ¿En qué está dispuesto a ceder el independentismo?”, se plantea.