Tertulia: ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el enaltecimiento del terrorismo?

John Müller, Paco Marhuenda y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la carrera espacial, sobre la que Paco Marhuenda señala que "tiene un coste monumental", aunque "trae aportaciones tecnológicas extraordinarias" y John Müller explica que lo que no puede ser es que un país coloque una nave en Marte y "al mismo tiempo tenga a varios millones de personas en condiciones primitivas". Por su parte, Amón señala que este despilfarro "nos identifica como hombres lúcidos y como perseguidores de sueños".

Carlos Alsina entrevista a Joaquín Giménez, ponente de la sentencia contra Hasel y ex magistrado del Tribunal Supremo. Explica que lo de Hasel no es delito de terrorismo ni de apología del terrorismo y sobre la reforma del código penal, aclara que "hay que buscar una reforma que convierta el sistema penal en la vanguardia y no en la retaguardia".

Por otra parte, debaten sobre los límites de la libertad de expresión y sobre Pablo Hasel. Müller detalla que "tiene unos límites que debemos guardar" y que Hasel va a la cárcel porque "avisado de que si volvía a delinquir sería encarcelado, lo hizo de nuevo". Paco Marhuenda declara que la libertad de expresión no puede ser ilimitada, "sobre todo cuando alguien supera el límite de forma reiterativa" y Rubén Amón explica que se está confundiendo con "el pretexto para hundir una subversión amparada por el Gobierno".

Además, charlan sobre la pugna entre PSOE y Podemos, donde Marhuenda aclara que "no se van a separar porque no tienen otra alternativa que seguir juntos" y Amón cuenta que "el salto cualitativo que se ha dado con la defensa de la violencia lleva a la coalición a punto extremo".