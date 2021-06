Tertulia: ¿Debería el Gobierno de España pronunciarse sobre la soberanía del Sáhara?

Antonio Casado, Paco Marhuenda, Ignacio Cembrero y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las declaraciones de Fernando Simón, culpando a los medios y a 'lobbies' políticos de la elección masiva de AstraZeneca como segunda dosis. Rubén Amón asegura es un delirio apelar a la teoría de la conspiración con tan pocos argumentos y comenta que hay un problema de abastecimiento por el que la Administración está pidiendo que se vacune con Pfizer. Antonio Casado considera que Fernando Simón quiere contrarrestar la pérdida de credibilidad del Gobierno en este asunto y comenta que la gente se ha informado por otros medios y ha llegado a la conclusión de que no se cree lo que dice el Gobierno. "Con esta alusión a los lobbies, lo que hace es ocultar la falta de coordinación del Gobierno", señala. Además, Paco Marhuenda se pregunta si dentro del Gobierno tienen intereses por Pfizer y asegura que él, como director de un medio, no tiene ningún interés por ninguna de las compañías, pero sí tiene "la necesidad de informar al público". "Todos los médicos dicen que no se deben mezclar vacunas", comenta, y añade que no sabe cómo Fernando Simón aún no ha sido cesado por mentiroso. Ignacio Cembrero dice que esto añade más confusión y desconfianza porque, en las comunidades, más del 80% han optado por mantener la misma vacuna.

Además, Carlos Alsina habla con abogado que representa a siete presuntas víctimas por hechos cometidos directamente por el, o por personas que respondían a sus órdenes y directrices. El abogado asegura quey señala que pedirá al juez Santiago Pedraz que tomeuna vez que se recupere y salga del hospital de Logroño.

Sobre la llegada de Brahim Gali y las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, Ignacio Cembrero asegura que fue una propuesta de la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, siguiendo la larga tradición de acoger a personas enfermas de países con una sanidad deficiente. Sin embargo, cree que no se comunicó la presencia del líder del Polisario porque pensaron que, en una ciudad tan pequeña como Logroño y con una identidad falsa, Marruecos no sabría de su llegada. "La crisis ya venía de antes", dice, según explica el comunicado de Rabat, por la soberanía del Sáhara. Además, Antonio Casado señala que la desidia fronteriza de Marruecos oculta el problema del Sáhara, sobre el que está presionando para que España se pronuncie, algo que el Gobierno debería hacer. Paco Marhuenda dice que el tema del Sáhara pone de acuerdo a todos los ciudadanos marroquíes y señala que es un callejón sin salida. "El presidente del Gobierno se equivocó al aceptar la entrada de Brahim Gali", comenta, y añade que el tema debe resolverse volviendo a hacer los gestos para normalizar la situación, aunque descarta proclamar la soberanía marroquí del Sáhara.