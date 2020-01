Tertulia: "Sánchez está encantado de reunirse con Torra"

EN MÁS DE UNO

Manuel Caraballo, Ignacio Varela, Estefanía Molina y Rubén Amón analizan en la Tertulia los titulares del día. "Sánchez está encantado de reunirse con Torra", el PSC apoya que Torra sigue siendo diputado autonómico. Pablo Iglesias declara que le parece una Humillación para España la desautorización que según él encajan "los jueces españoles de sus colegas en Europa". No descarta el vicepresidente que se llegue a un referéndum de autodeterminación. El abogado de Puidgemont celebra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del estado. Entrevistamos a Borja Sémper, ex presidente del PP de Gipuzkoa y ex portavoz en el Parlamento Vasco. Hablamos con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Por último, charlamos con el ex diputado socialista Eduardo Madina.