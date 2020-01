ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

El ex presidente del PP de Gipuzkoa y ex portavoz en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, habla en Más de uno sobre su futuro y explica las razones por las que ha decidido abandonar la política. Además, opina sobre el discurso que debe dar el PP en el País Vasco y deja claro que no acepta que Bildu condicione la política en nuestro país.