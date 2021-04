Rául del Pozo: "Vuelve el odio de las dos Españas, no en las cunetas, sino en las redes"

Raúl del Pozo analiza en Más de uno el extremismo de la política española actualmente y asegura que los mítines ya son en precampaña un asalto a los parapetos. Explica que, durante los últimos actos de Vox, en Vicálvaro los vecinos mostraron su sentido del humor dejando una pancarta que decía “Abascal, no me has podido venir a recibirte porque a esa hora estamos trabajando, a ver si haces tú lo mismo”.

Sin embargo, lo que sigue armando revolera son "las pedradas de Vallecas". "La Policía cargó contra los manifestantes antes de que reventaran el acto con gritos de 'Madrid será la tumba del fascismo'", recuerda, y añade que la arenga de Abascal fue borrada por los gritos. "Entonces él dio los 18 pasos de Hernán Cortés para enfrentarse con los flamencos antifas y empezaron los vergajazos de la poli", explica.

Abascal dijo después 'ni con piedras ni con palos ni con toros, Vox va a dar un paso atrás' y calificó a Pablo Iglesias de criminal y mentiroso. Por su parte, Pablo Iglesias ha twitteado: “Los ultras de Vox han ido a provocar violencia a Vallecas”, y ha acusado a los medios de blanquear el odio. Ángel Gabilondo habla de que el extremismo se alienta de extremismo. Opina Del Pozo que "vuelve el odio de las dos Españas, no en las cunetas, sino en las redes". "Cuando aún no han enterrado los muertos de entonces, la política española sigue siendo la de la guerra civil por otros medios", señala. "España es el país más polarizado de Europa y como entonces, en los años 30, hasta el vino se ha politizado, cuando cada niño y cada hombre era un fusil con ojos", recuerda. Concluye diciendo que hay que acabar con el fanatismo antes de que sea tarde.