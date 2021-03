Raúl del Pozo: "El vino es tóxico para los perros y también para las personas algunas veces"

Raúl del Pozo homenajea en Más de uno a los animales de compañía, como los perros y los gatos, que forman parte de nuestra familia. Explica que el poeta Lord Byron escribió el epitafio a su perro, en el que decía que “cerca de este lugar reposan los restos de un ser que poseía la belleza sin vanidad, la fuerza sin la insolencia, el valor sin la ferocidad y todos los atributos del hombre sin sus vicios”.

Por otra parte, recuerda que el escritor Curzio Malaparte tenía un perro llamado Febo, que le siguió en el exilio, de isla en isla. El italiano escribía que jamás había querido tanto a una mujer, a un hermano, a un amigo, como a su perro. Asegura que cuando lo llevaron preso y esposado en un barco, el perro lo siguió escondiéndose en los barriles. "Un día Febo salió y ya no volvió. Lo buscó en todas partes, muchos días, por los valles y los canales, hasta que lo encontró con una sonda en el hígado, en la Clínica Veterinaria de la Universidad, donde vendían los ladrones los perros para experimentos", relata. El escritor dijo que le miraba fijamente, tenía una mirada de maravillosa dulzura. El médico le explicó que le pondría una inyección, aunque no salió un gemido de su boca y se limitó a besarle la mano. "¿Por qué no se ha quejado?", preguntó Malaparte, mientras que el médico le contestó diciendo que le habían cortado las cuerdas vocales para que no ladrara.

Del Pozo explica que cuenta estas historias en homenaje a los perros y a los gatos, que forman parte de nuestra familia, "como mi perrita Dana y tus perros, querido Carlos", ahora que se teme que el coronavirus esté contagiando a los animales de compañía. Cuenta que se han descubierto casos de miocarditis que les ocasionan la muerte a estos animales. "El vino es tóxico para los perros y también para las personas algunas veces, pero los perros trabajan detectando las maderas podridas", asegura. "Vivan los perros, vivan los gatos y viva el vino", concluye.