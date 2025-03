Raúl del Pozo: "Este Gobierno está en descomposición, huye del Parlamento, de las elecciones y de la oposición como de la peste"

Feijóo estuvo ayer 45 minutos en el Palacio de la Moncloa después de 15 meses; no se reunía con Sánchez desde el 2023. Dijo después de la entrevista que el presidente del Gobierno no tiene ningún plan. No ha dicho cuánto va a costar la broma del rearme y resumió así la cumbre, "30 minutos, un café y cero repuestas".

En los países democráticos la paz y la guerra se acuerdan en el Congreso de los Diputados con las fuerzas del arco parlamentario. Pero este Gobierno está en descomposición, huye del parlamento, de las elecciones y de la oposición como de la peste y ahora de sus socios que cantan lo de OTAN no, base fuera.

Podemos se pone enfrente del gasto en Defensa y piensa que nunca existió ni una buena guerra ni un mala paz. Belarra acudió a la cita con una camiseta de no a la guerra y amenazó a Sánchez diciendo que el gasto militar cavará su propia tumba. Solo le sigue a Sánchez Junts, el partido del que depende el Gobierno y que estuvo con Putin en el procés.

EH Bildu, ERC además de Podemos van a rechazar la millonada que propone Trump. Putin dijo que no respeta el alto el fuego. Cree que Rusia es invencible. El otro día recordó que derrotaron a Napoleón y Hitler. Aunque es un tirano ha ganado la guerra a los Estados Unidos y al balneario de Europa donde no se cuenta que la OTAN colocaba antimisiles en las fronteras y crecía la rusofobia.

Ni Sánchez ni nadie sabe lo que va a pasar excepto los que piensan que la guerra es el naufragio de todo bien. El vino calma el miedo en los combates y el fanfarrón de Trump quiere ponerle al español aranceles del 200 %. Por esa razón, más que nunca, ¡Viva el vino!