Raúl del Pozo: "Demos a la Guardia Civil las gracias por acabar con el esplendor de la mentira"

Pedro Sánchez ha pedido perdón a la ciudadanía y ha exigido tarde y mal la dimisión de Santos Cerdán y la entrega de su acta de diputado. Pero ha dicho que convocará elecciones en el 2027 y que seguirá trabajando por la política limpia. Demos a la Guardia Civil las gracias por acabar con el esplendor de la mentira porque Pedro Sánchez no se enteraba de lo que hacían su número 2 ni su número 3. Pero ahora resulta que no era la presión de la 'fachosfera' sino financiación ilegal de una cuadrilla de políticos. Sánchez tendría que irse, pero no se va.

La UCO ha descubierto que la cúpula del PSOE era una organización criminal y Santos Cerdán, la persona encargada de sacar el dinero a las empresas y el presidente del Gobierno, según la Guardia Civil estaba al tanto de todo. La benemérita nos ha protegido de la corrupción de nuestro Gobierno al que también se acusa de amañar las primarias que ganó Sánchez en 2014. El presidente negó que hubiera trampas en las elecciones.

Si el Gobierno no cae con este escándalo habrá que llamar a los bomberos. ¿Qué van a hacer ahora Bildu, PNV, Sumar, Junts y ERC que tanto quisieron al que llamaban Gobierno de coalición progresista y era una organización criminal? ¿Van a tener el cuajo de seguir votándoles?

Nadie ha dicho que se va; lo que harán es endurecer los chantajes. La UCO ha entregado al Tribunal Supremo 8 archivos que Koldo García grabó. Manipularon los procesos de contratación y trincaron. Los amaños en Acciona asciende a 620 .000 euros. Según Feijóo, las últimas 48 horas evidencian que Pedro Sánchez es un peligro para la democracia. Que los del Gobierno beban que cuando entra el vino sale la verdad. Viva el vino