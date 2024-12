Raúl del Pozo: "La historia de Pedro Sánchez está escrita en los juzgados"

Esto no es una multa de tráfico. Ni una conjura de fachas. Es que un juez del Tribunal Supremo pide suplicatorio para el número dos del Partido Socialista, por pertenecer a una organización criminal. La UCO después de volcar el móvil de Aldama cree que el conseguidor era el cajero de Ferraz.

La historia de Pedro Sánchez está escrita en los juzgados y el Gobierno ni puede legislar ni sacar adelante los Presupuestos porque Puigdemont dice que Pedro Sánchez no es de fiar. Le ha engañado con la amnistía que lo deja en las puertas de la trena. El Gobierno ha prometido a Podemos que habrá impuestos a las energéticas y Junts y al PNV que no. Podemos se disponía cargarse los Presupuestos diciendo que los cachorritos de Repsol, que ganan 10.000 millones y cotizan 1200, son responsables de a emergencia climática. Pero el PNV y Junts han tumbado el impuesto a las energéticas. Ya dijo Quevedo que nadie promete tanto como el que no va a cumplir.

Feijóo dice y repite desde hace más de un año que la dimisión de Pedro Sánchez es urgente pero no sabe como hacerla. Keti Garat la periodista que se ha propuesto cargarse al Gobierno dice que hay cuatro cosas que van a obligar a dimitir al presidente de Gobierno pero no dice cuales. Y Juan Luis Cebrián escribe que el sanchismo “puede durar tres días , tres días o tres años, sometido a las burlas y desplantes de sus socios, pero ya es un fracaso personal político y nacional”.

Así que beban vino para animarse o para alegrarse en Navidades que Sánchez no se va. De Rota, la tintilla, de Sanlúcar la manzanilla, o si no de la catedral de la Rioja que ya dijo el sabio Salomón que el vino alegra el corazón. Viva el vino