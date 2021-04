Raúl del Pozo: "Al debate de Madrid le faltó la emoción de las grandes corridas, fue una capea con banderillas de injurias"

Raúl del Pozo comenta en Más de uno la actualidad política en Madrid tras el debate y las nuevas encuestas del CIS sobre las elecciones madrileñas. Asegura que el día 4 de mayo va a ser un 2 de mayo pero "sin mamelucos" y con una nueva Manolita Malasaña que se llama Isabel, grita libertad y es un icono diseñado por Miguel Ángel Rodríguez. "Es como una actriz del cine mudo que se enfrenta a uno que fue fraile antes que político y hacía catecismos", comenta Del Pozo.

Explica que en el debate, Gabilondo envió a Mónica y a Pablo el siguiente sermón: ‘Sumamos, tenemos 12 días para ganar’. Explica que, según Tezanos, "al que Vox quiere meter en la cárcel", hay un empate entre el bloque de las derechas y el de las izquierdas, pues en la primera fase de la campaña habrían captado 45.000 votos de Ciudadanos. Sin embargo, admite que al debate "le faltó la emoción de las grandes corridas, fue una capea con banderillas de injurias". Afirma que desde la Puerta del Sol le dicen que "Isabel le dio un tortazo a Pablo, le llamó pantomima y le recordó el chaletazo. Le sacó del ruedo, a partir de entonces no hubo corrida". Además, desde la Puerta del Sol añaden que el PSOE obtendrá los peores resultados de la historia de Madrid, en torno al 24%, y que Pablo no llegará al 5, es decir, no pasará el corte a pesar de haber ofrecido piños y vidrios gratis a los madrileños.

También recuerda que el día del levantamiento del 2 de mayo, "un gabacho acudió a pimplar a una taberna del foro", donde los majos le dieron matarile y lo metieron en una tinaja. "Desde entonces, la gente de Madrid iba a esa taberna y pedía vino del francés porque colocaba mucho. ¡Viva Madrid y viva el vino!", concluye.