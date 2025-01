Raúl del Pozo: "Todo sigue en manos de Puigdemont que ahora desafía a Pedro Sánchez"

Junqueras y Puigdemont se han reunido en Waterloo para resucitar el independentismo. Se reparten los papeles, el uno putea a Sánchez, el otro exige financiación singular para Cataluña.

No tuvieron ni talento ni coraje para lograr la independencia y si lo tienen para llevarse el dinero del Estado que quieren destruir. Nos contaba el Gobierno el cuento de que la crisis de Cataluña se había arreglado y no era verdad . Todo sigue en manos de Puigdemont que ahora desafía a Pedro Sánchez con sus siete balas de oro con una moción de censura, una moción de confianza, los Presupuestos, la cesión de la emigración, pero no se harán daño porque dependen el uno del otro.

El prófugo amenazó con la moción de censura, uniéndose al PP y a Vox pero luego la calificaron de broma macabra. Cómo van a traicionar al que los ha sacado de la trena. También hicieron teatrillo con la moción de confianza y Sánchez se puso duro y ahora está dispuesto a viajar a Warterloo.

Lo desafiaron con la moción de confianza y el Congreso deja la cuestión las calendas griegas. Pilar Rahola les dice a los de la Moncloa que no cumple nunca lo que dicen pero los dos juegan al mus.

Simulan los desafíos. Vamos a ver cómo reacciona el confitero porque prometió que no aguantaría aplazamientos. Se amenazan con la ruptura definitiva y cada día se necesitan más. Mientras el país está bloqueado y parado por el separatismo racista y desleal que intenta destruir la nación.

Al Gobierno solo lo pueden echar los jueces por la corrupción o Sánchez por las elecciones que no convocará hasta que pueda ganarlas., Feijóo está desorientado en la M30 en pleno frío siberiano. Recordemos que con unas copas se aguanta mejor el invierno. ¡Viva el Vino!