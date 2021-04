Rafa Latorre: "Sánchez está más que dispuesto a hacerse cargo de la inmunidad cuando llegue, pero ahora hay que hacerse cargo del fracaso"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre el fracaso del calendario de vacunación y asegura que el examen parcial de la Unión Europea es de suspenso, mientras que en otros países como Israel ya han certificado que "han alcanzado la inmunidad de grupo y han puesto fin a la alerta sanitaria" gracias a la vacunación. Aunque Israel tenga sus rasgos propios como estado de tamaño provincial, eso no exime a la Unión de su responsabilidad y se pregunta quién asumirá esa responsabilidad.

Sobre esta cuestión, destaca el artículo en El Confidencial del eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, encabezado por una pregunta: “¿No va a estudiar el Congreso el naufragio del plan de vacunación?”. En este comentario, González Pons asegura que "lo de las vacunas en Europa es un desastre de tal magnitud que debería empezar a cobrarse responsabilidades políticas a todos los niveles".

Latorre explica que existe un silencio de muerte respecto a este indudable fracaso, "que no protege a la Unión Europea, sino todo lo contrario". Sin embargo, evita que la culpa entera recaiga sobre el organismo europeo, pues dice que también hay "una responsabilidad nacional". "Pedro Sánchez ha recurrido a su habitual aparato propagandístico para refritar anuncios y todavía no ha contestado a preguntas relevantes como por qué España decidió comprar sobre todo AstraZeneca o por qué no han llegado todavía las de Janssen", argumenta.

Concluye diciendo que ya hemos visto que "Sánchez está más que dispuesto a hacerse cargo de la inmunidad cuando llegue, pero, por ahora, hay que hacerse cargo del fracaso". Insiste en que lo que ha hecho es extender la bruma de la irresponsabilidad. "Compra Bruselas y pinchan las comunidades, la culpa es de la Unión o de la región. ¿Entonces qué hace el Gobierno de la nación? Yo solo digo, todo lo demás, por más que solo quiera hacerse cargo de los éxitos", determina.