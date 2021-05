Rafa Latorre, sobre el peinado de Pablo Iglesias: "Estas cosas merecen el análisis de Llongueras y no de un corresponsal parlamentario"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre la cobertura mediática del nuevo corte de pelo de Pablo Iglesias y se pregunta cómo no va a despreciar el exlíder de Podemos a los periodistas si se corta el pelo y una legión de plumillas empieza a elucubrar razones sobre el significado. "Yo creía que estas cosas merecían el análisis de Llongueras y no de un corresponsal parlamentario, pero aquí me tienes hablando sobre la semiótica de la coleta", comenta. Además, recuerda que Iglesias es un jubilado ya y ha de disfrutar de toda la prosperidad conquistada.

Por otra parte, habla de la fuerte irrupción en la escena política de la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Recuerda que la última delegada que adquirió verdadera relevancia pública fue Cristina Cifuentes, que luego se presentó a las elecciones. Sin embargo, asegura que la actitud desafiante de González permite concluir que "el Gobierno no ha cambiado de estrategia después del revolcón electoral, sino que ha atizado el enfrentamiento con Ayuso". Asevera así que habrá dos años de intensa campaña que se va recrudecer cuando llegue el momento de presentar las reformas comprometidas con Bruselas. "Ha decaído la campaña y ha llegado el momento del consenso que pide hoy el comisario Gentiloni, aunque España va a vivir en plena excitación electoral al menos durante los próximos dos años", comenta.

Concluye diciendo que nunca antes se había producido este contraste tan salvaje en el que los temas de fondo son tan cruciales y la conversación pública tan superficial. "Cuánto esfuerzo intelectual derrochó Podemos en debatir sobre la coleta de Iglesias, a ver si la nueva política es un salón de belleza", reitera.