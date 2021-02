Rafa Latorre: "Durante la pandemia la peligrosidad de un acto se ha medido en función de la afinidad política con el mismo"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre los nuevos criterios de las futuras manifestaciones del 8 de marzo, que solo permitirán concentraciones de 500 personas, y se pregunta quién regulará la asistencia. "¿Cómo sabes si eres el 501?", señala, y añade que la ministra Carolina Darias estuvo "impecable" cuando le preguntaron si asistiría a la marcha del 8-M y ella respondió que "no ha lugar".

Además, explica que desde el inicio de la pandemia se ha seguido un criterio oportunista a la hora de tachar un acto de peligroso o de seguro, según el cual "la peligrosidad de un acto se mide en función de la afinidad política con el mismo". Considera que esto ha creado una notable confusión y que los representantes "basculan entre la aprensión extrema y la despreocupación más liviana según simpaticen con el posible foco de infección". Agrega también que hay quien clama por una cultura segura una mañana y al día siguiente dice que "un concierto de Raphael ha sido una especie de suicidio colectivo".

Asegura que las manifestaciones tienen tres ventajas principales al celebrarse al aire libre: "que la calle no tiene puertas, que los asistentes no están numerados y que por su propia naturaleza, una marcha es una exhibición y a las puertas de la Semana Santa no parece lo más salubre una exhibición masiva", explica. Concluye diciendo que el mensaje de la ministra de Sanidad tiene varias virtudes comunicativas, pues no tiene subordinadas, no admite más que una interpretación, es rotunda y, "por tanto, no ha lugar".