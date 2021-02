Rafa Latorre: "Tejero personifica la vieja España que se resistía a morir cuando la nueva aún no había nacido"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre la información de La Razón que apunta a que el 70% de los jóvenes de entre 18 y 34 años no sabe quién es Tejero. Explica que el ex teniente coronel es "un icono pop" que era capaz de "personificar la vieja España que se resistía a morir cuando la nueva no había nacido todavía".

Además, detalla que si no saben quién es Tejero "cómo van a saber quiénes de entre los diputados y por qué se quedaron sentados en sus escaños". Habla de Gutiérrez Mellado, que "mantuvo la verticalidad frente a los pistolones que trataron de derribarlo"; de Sabino Fernández Campo; o del general Juste, al que, explica, "don Juan Carlos señala como el héroe callado del 23-F".

Concluye diciendo que España es una democracia "con mitos pero sin héroes" y que la historia ha sido muy desagradecida con "aquellos series imperfectos" que cooperaron para que la democracia llegara a nuestro país. Además, cuenta que esto contribuye al "patético desmantelamiento de la figura de don Juan Carlos", del que considera que él es el principal responsable. También señala que fue artífice del desmantelamiento del golpe de hace 40 años. "Eso nadie, ni siquiera él mismo, se lo puede quitar", destaca.