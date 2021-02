Rafa Latorre: "Negar la victoria a Sánchez es negar la evidencia"

Rafa Latorre analiza en Más de uno los resultados electorales de los comicios en Cataluña y señala que se trata de un "éxito redondo de Pedro Sánchez". Explica que, aunque Salvador Illa no será presidente de la Generalitat, "Sánchez disfruta de la crisis salvaje de la oposición" y recuerda que aún no sabemos qué votarán PP y Ciudadanos en una posible investidura del ex ministro de Sanidad. Además, destaca que "la desastrosa gestión de la pandemia ha obtenido el aval de las urnas y su ministro de Sanidad ha sido absuelto por el voto" y añade que "negarle la victoria a Sánchez es negar la evidencia".

Por otra parte, menciona que "la llave del Palacio de San Jaime está en el bolsillo de Oriol Junqueras" y que él decidirá si prorroga el procés o lidera una nueva edición del tripartito. Asimismo, señala que "hoy le ha arrebatado a Puigdemont el liderazgo de un independentismo aún más fuerte" y que el nacionalismo explotará la entrada de Vox en el Parlament.