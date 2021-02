Rafa Latorre: "El juicio de Bárcenas no se celebra en la sala porque los jueces ya no tienen nada que ofrecerle"

Rafa Latorre analiza en Más de uno la falta de pruebas de Luis Bárcenas a la hora de evidenciar la contabilidad B del Partido Popular. Señala que "el rumor de pruebas que lleva días sonando en los medios era francamente exagerado" y explica que la Fiscalía considera que el escrito del ex tesorero no presenta mayor novedad, por lo que considera que existe "un criterio jurídico mucho más exigente que el periodístico".

Además, destaca que, a pesar de no presentar ninguna novedad, "Bárcenas no deja de exasperar al PP" y alega que el partido vive "una década de ansiedad" debido a la incertidumbre, que es "un instrumento de tortura" para el ex tesorero.

Indica que, ahora, sin pruebas, "el juicio de Bárcenas no se celebra en la sala porque los jueces a él ya no tienen nada que ofrecerle" y que, aunque no sabe si guarda más material o no, "nunca va a renunciar a alimentar la incertidumbre". "Decir que tiene ese algo, aunque sea nada, le confiere su verdadero poder, que es la atención", concluye.