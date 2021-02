Rafa Latorre: "En Cataluña ya se han negado todas las fórmulas de acuerdo que permitirían investir a un presidente"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre las mentiras durante las campañas electorales y los pactos de las elecciones catalanas. "La política ha degenerado tanto que ahora prometen lo que no van a hacer por el país", explica, y agrega que "en Cataluña ya se han negado todas las fórmulas de acuerdo que permitirían investir a un presidente". Sin embargo, considera que todas ellas son posibles, siempre que se den los resultados necesarios. A su vez, añade que "lo más improbable es lo que Illa no se atreve a decir que no va a ocurrir: que llegue a un acuerdo con los constitucionalistas".

Por otra parte, destaca que parece que existe un pacto tácito con el votante que "asume que le mentirán sin rubor hasta el momento de acordar una investidura" y que cumplen tanto con su parte que "el mayor castigo electoral de la historia reciente se le propinó a Albert Rivera por cumplir con sus promesas".

Para concluir, señala que "la mentira no es novedad, ni tampoco la traición a las promesas electorales". "Hay algo más sofisticado en las campañas electorales, no es tanto que se mienta como que la verdad no importa", detalla Latorre.