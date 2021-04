Rafa Latorre: "No hace falta esperar a la Superliga para añorar viejos valores del fútbol de los que no queda ni rastro"

Rafa Latorre analiza en Más de uno la creación de la Superliga y asegura que lo más divertido de este debate es que vuelve a reproducir el enfrentamiento entre el forofo y el cursi, algo que un memorable artículo de El Confidencial resumió como "la guerra entre 'cuñados' y 'panenkitas'". Explica Latorre que el cuñado sería aquel que vio el fútbol como Camacho y que suele zanjar la cuestión diciendo que aquí lo que hacen falta son 'galones', mientras que el panenkita es cursi, le da una pátina intelectual al deporte, cita a Bill Shankly y es muy pesado.

Se cuestiona Latorre si la Superliga es élite o monopolio y duda de los efectos reales que tendrá la creación de la nueva competición, pero sí afirma que "el fútbol hace muchos años dejó de ser esa oda romántica que se escucha estos días", al margen de ese fútbol de épica humilde que sigue jugándose cada fin de semana por toda España en campos miserables. "El mercado del fútbol ya está roto, entre otras cosas porque la mejor cantera de nuevos directivos es el petróleo. Ahí es donde se forjan esos jeques que comandarán a esos equipos que solo conservan el nombre de cuando eran de barrio", explica.

Además, reitera que ya se puede sentir nostalgia por la clase media del fútbol, pues que "no hace falta esperar a la Superliga para añorar unos viejos valores de los que ya no queda ni rastro" y añade qu la UEFA no es "el club de los humildes ni una internacional de París". Concluye diciendo que es evidente que "el fútbol no es solo fútbol" y que, aunque no tiene una opinión demasiado contudente sobre el fútbol del futuro, sabe qué es el fútbol del presente y "no es eso que dicen".