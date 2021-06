Rafa Latorre: "Por debajo de la cumbre bilateral o el 'pull aside', Pedro Sánchez ha inventado el bisbiseo diplomático"

Rafa Latorre habla en Más de uno de la conversación entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que duró unos 40 segundos, en los que Sánchez dijo que habían hablado de multitud de cosas. Sin embargo, Latorre enumera las cosas que no puedes hacer en ese periodo de tiempo. Señala que 40 segundos es medio gallo zumbón y que ni al “concluye Sánchez, concluye” llegó la cosa. Además, es casi un viaje ascensor y mucho menos de lo que tarda en encenderse el móvil, o incluso lo que lleva recitar a un ritmo normal ‘América’ de Pablo Neruda. Explica que en 40 segundos, el profesor Rodríguez Braun no te hace un repaso lírico y Brasero se deja medio mapa de España sin pronosticar. También comenta que 40 segundos pueden llegar a ser un problema, una disfunción y es lo que dura un cruce de miradas en una peli de Sergio Leone. "40 segundos obligan, desde luego, a ir al grano o, como dirían los clásicos, a saltarse el magreo", dice.

Sin embargo, asegura que no quiere ser negativo, pues "40 segundos también pueden ser eternos: a Puigdemont le dio para erigir una República, celebrarlo y, luego, derribarla y lamentarlo, y aún le sobraron segundos para algún silencio dramático". Además, alude a Carlos Alsina y le dice al periodista que él también sabe lo elásticos que pueden ser 40 segundos, especialmente "cuando algún tertuliano te dice si puede hacer una reflexión breve y tú le dices vale y dos minutos después el tertuliano finge no oír las señales horarias".

Concluye diciendo no falta tiempo si sabes administrarte y "en 40 segundos a Sánchez le dio para hablar del Sáhara, los aranceles, la agenda progresista, el multilateralismo y casi soluciona el conflicto árabe-israelí. Es más, seguro que hasta le dio para cambiar de opinión". Añade que lo que no se puede negar es que fundó una nueva categoría diplomática, por debajo de la cumbre bilateral, la entrevista, el encuentro, el 'pull aside' o la conversación. "Sánchez ha inventado el bisbiseo diplomático", destaca.