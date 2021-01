Rafa Latorre: "Pence es el mayor enemigo del trumpismo"

Rafa Latorre habla en Más de uno sobre el asalto al Capitolio que han llevado a cabo los partidarios de Donald Trump que no aceptan el resultado electoral. "Hay un personaje aparentemente secundario que ha tenido una intervención crucial. Es Mike Pence", dice ya que "fue compañero de ticket, vicepresidente de Trump y hace unas horas recordó a los Padres Fundadores para explicar el elemental proceso de alternancia en el poder en Estados Unidos".

Además, señala que "Pence es el mayor enemigo del trumpismo", porque se ha "convertido en la señal de hasta dónde alcanza el delirio autoritario de Trump". Y comenta que hasta que Biden sea nombrado presidente dentro de 13 días, Trump es un peligro. Por lo que apunta que "existe la posibilidad de destituirlo y quizás sea lo más conveniente para la salud constitucional de Estados Unidos".

Aunque comenta que hay cosas que se pueden aprender de esta situación, "la fundamental es la importancia de los contrapoderes y la certeza de que las urnas por sí mismas no erigen una democracia. No menos importante es que la ley compromete, no también, sobre todo, a los que ostentan el poder y que no hay una legitimidad superior basada en el pueblo o en los de abajo o en la nación que permita a los dirigentes sobrevolar la ley. La indignación no es una fuente de legitimidad", declara.

Y concluye diciendo que "hay una forma casi infalible de identificar a un populista peligroso. Basta con escucharle cómo se dirige a sus acólitos: "Os quiero, sois muy especiales". Si me hablaran así yo me sentiría insultado".