Rafa Latorre: "Illa está priorizando su interés particular sobre el interés general"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre la candidatura del ministro de Sanidad en las elecciones catalanas. "Si Salvador Illa no ha cesado como ministro de Sanidad es probable que sea porque no tiene la certeza de que se vayan a celebrar las elecciones de Cataluña el 14 de febrero. No hay más", dice.

Además, considera que "él mismo sabe que hacer campaña desde el puente de mando de la pandemia es algo peor que un exceso: es un conflicto de intereses, es comprometer la credibilidad de las decisiones de Sanidad, es en fin una temeridad". Pero comenta que "ahora mismo tiene un ministerio y una candidatura y si el dimite y las elecciones se aplazan, se queda sin ministerio y se queda candidatura". Por lo que apunta que "no es una mera especulación sobre las motivaciones del ministro", sino "el único motivo racional para que siga siéndolo".

Así que asegura que "el ministro Illa no está priorizando Cataluña al interés nacional", sino "su interés particular sobre el interés general y también, por supuesto, el de Cataluña".

Por otro lado, concluye exponiendo que "es muy probable que en unos días Sanidad tenga que coordinar nuevas restricciones sobre las libertades de los ciudadanos y ahí la doble condición de Illa será sencillamente inasumible. Si es que no lo es ya, que yo creo que sí".