Fernando Ónega: "Si Sánchez quiere acorralar a Iglesias para que firme, es que no quiere ir a las urnas"

Hay una respuesta en los medios escritos que viene a decir: Sánchez estrecha el cerco a Iglesias con el apoyo de los nacionalistas. La cuestión primera es saber si Iglesias se siente cercado y empieza a ver que no tiene otra salida que aceptar la oferta de Sánchez para no quedarse en soledad. L a cuestión segunda y fundamental es su valoración de ser el malo de la película y quedar como el perverso que provoca las elecciones.

Y la incógnita tercera es si, acorralado o no, Iglesias se conforma con los puestos institucionales que Sánchez le ofrece, aunque sean de menor cuantía, según se desprende de las palabras de Ábalos ayer en este programa. Todo eso lo sabe Pablo Iglesias, no este escribidor.

Y este escribidor solo podrá responder después de la negociación que se inicia este jueves entre el PSOE y Podemos. Mientras no rompan, hay posibilidad de acuerdo. Pero vayamos a lo trascendente: si Pedro Sánchez quiere acorralar a Iglesias para que firme, es que no quiere ir a las urnas, lo cual cambia sustancialmente el horizonte que venimos acariciando los medios.

El que ha cambiado, por tanto, es el señor Sánchez, lo cual no significa que no vuelva a cambiar. Después de las vacaciones no hizo más que lanzar anzuelos a Podemos. Y a mí me parece que ha entrado en esa fase que retrata muy bien el refrán español: más vale pájaro en mano de una investidura, aunque sea algo precaria, que ciento volando hacia las urnas, que sabe Dios a quién votarán.