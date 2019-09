José Luis Ábalos: "No sé si habrá investidura"

El ministro de Fomento en funciones, J osé Luis Ábalos, asegura en Más de uno que no sabe si finalmente habrá investidura , aunque reconoce que harán todo lo posible para conseguirlo. Además, explica que no entiende que Podemos no quiera pasar de la agitación callejera a formar parte de un proyecto de gobierno y evita felicitar a Vox tras denunciar que la delegación de Irán rechazaba dar la mano a las mujeres del Congreso .

Formación de Gobierno

Durante su entrevista en Más de uno, José Luis Ábalos comenta que aunque no sabe si habrá investidura de Pedro Sánchez, desde su partido harán todos los esfuerzos para lograrla "el único partido que ha hecho una oferta y la ha podido modificar es el PSOE, el resto no ha hecho nada, no se ha movido nada". "No queremos ir a elecciones", confirma y apunta que sí quieren un gobierno coherente.

Además, reconoce que Podemos podrá participar en todas las instituciones que conforman el Estado, pero no controlarlas y declara que "un gobierno de coalición no es la forma mas eficaz para superar la desconfianza" del partido de Pablo Iglesias, por lo que aboga por un programa calendarizado y sometido a controles. También, explica que es positivo que hayan aceptado sentarse a negociar "y mantiene la esperanza que podamos desbloquear la situación", por ello, pide humildad.

Por otro lado, hace una valoración positiva del tiempo de cooperación con Unidas Podemos tras la moción de censura a Rajoy, "para nosotros ha sido una buena experiencia, mas allá de que no consiguiéramos que se nos aprobaran los Presupuestos" y cree que la ciudadanía también ya que han salido reforzados en las urnas. Por lo que no entiende que no entiende que la formación morada no participe de ese proceso, "no acabo de entender una visión negativa de ese periodo, tendría que reivindicar ese periodo como protagonista" y continúa explicando que "han pasado de la agitación callejera a un proyecto de conformación de un gobierno".

Vox

En cuanto a la suspensión del Congreso del saludo a una delegación de Irán después de que Vox denunciase que las mujeres no iban a poder dar la mano, el ministro se niega a felicitarles por este gesto. "La cultura de Vox y la de irán se parecen, no les voy a dar la satisfacción de felicitarles", concluye.

