Fernando Ónega: "El rigor y la ejemplaridad de Felipe VI hace que la Monarquía no sea un problema para España"

La Corona se enfrenta a la necesidad de ser lo que dice la Constitución: el símbolo de la unidad del Estado, que, por serlo, el independentismo lo combate como primer objetivo. Funcionalmente, se enfrenta a que se den las condiciones para que pueda ejercer como árbitro en los conflictos entre instituciones.

Y socialmente –de ahí viene la nostalgia—recuperarse como institución querida, popularmente valorada, garante de la democracia y lo que quiere el rey Felipe: ejemplar en la ética, en los comportamientos privados y en la transparencia. En ello trabajan hoy Felipe VI y Letizia, conscientes de las dificultades de su reinado: la mancha de Urdangarín, las investigaciones sobre el rey Juan Carlos, una cierta pérdida de respeto, y la realidad de que un 20 por ciento del Congreso, es de inspiración republicana.

Son momentos difíciles para la Corona, quizá los más complejos de toda la restauración monárquica, pero no insuperables. El CIS no pregunta por su aceptación, pero cuando los ciudadanos señalan libremente los problemas del país, solo un 0,3 por ciento apuntan la Monarquía. Es decir, que no es un problema para España. El rigor y la ejemplaridad de Felipe VI hace que no lo sea.

Los grandes desafíos son tres: que la sociedad quiera que los antecedentes más negativos no contaminen a la Corona de hoy, que la clase política no deteriore el pacto constitucional y hacer que la Monarquía se considere útil para el país.